Juve, quanto vale vincere: i soldi di Coppa Italia (e Supercoppa)

Altri introiti dalla Supercoppa

Come nel 2023-24, la Supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita, nel gennaio 2025. E proprio il Paese ospitante, che ha stravolto il mondo del calcio con l’arruolamento di tanti campioni e pure qualche gregario, convinti da ingaggi stellari, assicura un montepremi di 23 milioni, tre volte tanto rispetto al passato (il budget del 2022-23, quando la Supercoppa se la contesero, sempre in Arabia, Inter e Milan, era per esempio di 7,5 milioni). L’anno scorso l’Inter, prima vincitrice della Supercoppa con la formula delle Final Four, si è portata a casa 8 milioni, sono invece 5 i milioni guadagnati dal Napoli, che ha perso la finale, mentre alle altre due semifinaliste, Lazio e Fiorentina, sono andati 1,6 milioni ciascuno, infine 6,8 milioni se li è presi la Lega.