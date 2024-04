Del Piero al Real Madrid? Solo da stagista...Tutti a lezione da Ancelotti

Del Piero e altre leggende a lezione da Ancelotti

Così Del Piero potrà rivedere dal vivo anche Pintus, ex membro dello staff dei bianconeri, con cui è nato un bel siparietto al termine della partita tra il Real Madrid e il Manchester City: "Il calcio si è evoluto rispetto agli anni novanta, qui ora li torturo" - ha rivelato il preparato atletico alla leggenda bianconera. Alex e tutti gli allievi del master potranno verificarlo di persona. Infatti, dopo aver assistito a una seduta teorica di Ancelotti e il figlio Davide, domani 24 aprile avranno l'opportunità di vedere i Blancos all'opera sotto la guida di Carletto. La prima uscita stagionale dopo gli stage al Brighton di De Zerbi, al Parma di Pecchia e al Nizza di Farioli. Tutti in fila per scoprire e capire i segreti dell'allenatore italiano, che anche in questa stagione avrà l'opportunità di poter conquistare la finale di Champions League.