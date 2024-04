La Juve ricorda Andrea Fortunato: "Per sempre nei nostri cuori"

Juve, dedica da brividi per Andrea Fortunato

Il club bianconero ha ricordato l'ex calciatore con una nota toccante sul proprio sito: "Caro Andrea, oggi è quel giorno e noi non riusciamo a non dirti che ci manchi tanto. Dal 1995, ogni 25 aprile è un giorno triste per la nostra grande famiglia bianconera. Sono passati 29 anni da quando ci hai lasciati per sempre portando via il tuo meraviglioso sorriso, la tua genuinità e la tua grande forza d'animo, quella che ci è indubbiamente rimasta più impressa nel periodo più difficile della tua vita".