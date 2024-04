“Imbarazzo Juve, è nell’era dei dinosauri”: Allegri affossato dall’ex Premier

"Abbiamo visto allenatori licenziati dal Real Madrid pur avendo vinto la Liga oppure la Champions. E la Juve è un club dove c'è sempre stata una mentalità vincente. Non propone un gran calcio. Non ci trovo niente di attraente o interessante nel vederla giocare. E aggiungo che non è affatto entusiasmante come invece lo è l'Inter".

"Se vedi com'è messa dal punto di vista tattico l'Inter, ti rendi conto che è già di un livello superiore rispetto alla Juve. È una squadra compatta che ha un buono stile di gioco e si esalta attraverso il collettivo. Nella Juve invece tutto spesso legato a spunti individuali. Nelle ultime 14 partite credo ne abbia 3 o 4".

"Questa è la Juve, un club che ha vinto 2 Champions League. È in finale di Coppa Italia ma la Lazio è stata la squadra migliore. Se fosse stata un po' più cinica e precisa sotto porta adesso ci sarebbe lei in finale. È normale che i tifosi bianconeri non possono essere contenti di quel che vedono. È terza in classifica in Serie A? Un club come la Juve merita ben altro", conclude l'ex giocatore.