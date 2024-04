Juve, il mercato si fa a Monza: Giuntoli e Galliani ragionano su tre nomi

Weah e il finale di stagione



Valutazioni in cui si terrà conto delle attenuanti di Weah, che a 23 anni è alla prima stagione in Italia, proveniente da un campionato molto meno tattico come quello francese, e nel pieno di una trasformazione che in due anni, tra Lilla e Juve, lo ha visto passare da attaccante a terzino di una difesa a quattro e poi a esterno di un centrocampo a cinque. Con saltuari ritorni in attacco con la maglia degli Stati Uniti. Una quantità di cambiamenti ravvicinati che ha reso più complicato per lui esprimersi al meglio, mentre la crescita impetuosa di Cambiaso, suo concorrente per il ruolo di esterno destro, gli ha tolto sempre più spazio.