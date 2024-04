Di Gregorio, blitz Juve! Giuntoli rivede in lui un grande ex: la richiesta Monza

Giuntoli lo apprezza dai tempi della B



Per la gioia di Giuntoli che apprezza l’ex Pordenone dai tempi in cui militava in B e rivede in lui il nuovo Peruzzi. Per questo la Juve intende chiudere al più presto la pratica col Monza. I brianzoli chiedono 20 milioni, ma potrebbero accettare un’offerta da 15 più bonus o l’inserimento di una contropartita. Probabile possa essere un giovane, ma non va escluso il nome di Mattia Perin, che è pronto a lasciare la Juve per tornare a giocare titolare altrove.

Il portiere di Latina ha maturato questa decisione da qualche settimana e lascerà il posto proprio a Di Gregorio. Lavori in corso per trovare una quadra, ma filtra ottimismo dopo il summit dell’altro ieri a Milano. Una cena per gettare le basi e mettersi in pole position. Per Di Gregorio è pronto un contratto fino al 2029 da 2 milioni netti a stagione più bonus. Una scalata incredibile quella dell’Uomo Di Gre, come è stato ribattezzato sui social il classe 1997, che anno dopo anno è volato dalla Serie C fino a essere il candidato principale per la porta juventina.