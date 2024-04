Juve, lo spoiler della terza maglia 2024/2025: come cambia lo stemma

Dopo le anticipazioni riguardanti la prima maglia della Juventus per la stagione 2024/2025, ora è stata svelata anche la terza divisa. Il profilo Instagram 'La Maglia Bianconera' ha infatti postato diverse foto riguardanti il nuovo kit della Vecchia Signora. Il colore predominante è il nero, con la texture finale a rilievo che richiama alcuni brand appartenenti mondo della moda. In ogni caso, la luce delle immagini che stanno circolando in questo momento potrebbe risultare troppo forte, mentre dal vivo sarà molto più leggero alla vita.