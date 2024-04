Chiara Frattesi difende il suo McKennie: l'attacco social e la replica di classe

Chiara Frattesi, la dura replica: "Non sta a te giudicare"

Trai tanti commenti ricevuti, la sorella del centrocampista nerazzurro ha deciso di rispondere per le rime a questo hater: “Fossi tuo fratello smetterei di mantenerti, ti sei messa pure con un gobbo, vergognati e trovati un lavoro, non fai un c***odalla mattina alla sera”. La replica di Chiara non si è fatta attendere e ne ha approfittato per bacchettare il tifoso soprattutto per i termini utilizzati: “Essere persone gentili nella vita non costa nulla, puoi dire la stessa identica cosa ma con parole più delicate ma capisco che è più facile essere arroganti e maleducati rispetto a saper parlare in modo decente e rispettoso. Non sta a te giudicare ciò che faccio e non dal momento in cui non conosci neanche l’1% della mia vita. Ti auguro una buona serata”. Ma oltre agli immotivati insulti, lady McKennie ha trovato anche molta solidarietà: “Ciao Chiara buona sera e una buona serata io ti rispetto e ti stimo come persona non devi dare conto a nessuno” - le ha scritto un follower. Con l'occasione, Chiara ha dato un'ulteriore conferma, difendendo pubblicamente la sua love story con il centrocampista Juve.