Chiara Frattesi al party scudetto Inter, e McKennie? Weston 'sostituito'...

“Dopo lo scudo vedo adesso per la prima volta mio fratello. Sono molto orgogliosa, tutta la famiglia è orgogliosa di lui, siamo molto contenti”- ha dichiarato Chiara Frattesi intercettata mentre si dirigeva al party Inter per lo scudetto. La sorella del centrocampista Inter ha svelato anche un retroscena sull’approdo in nerazzurro: “Lui è arrivato a casa e ha detto Sì, vado all’Inter“( ovviamente con più entusiasmo di come lo sto dicendo io ha sottolineato la modella) che ha poi aggiunto: “Sono molto orgogliosa di lui, si impegna molto in quello che fa”.