La crisi Juve? Per Allegri si risolve mandando i giocatori al pascolo...

Torna virale un vecchio discorso di Conte

Una mossa che appare in netta antitesi con la filosofia dell’ex Antonio Conte, “ripescato” dai social su un vecchio discorso fatto alla squadra durante gli anni alla Juventus, in particolar modo alle fine di un primo tempo di una partita di campionato che i bianconeri stavano vincendo di misura. “Sì, io ero arrabbiato alla fine del primo tempo perché vedevo un po’ troppa euforia e quindi feci capire che non ero contento del fatto che eravamo solamente sull’1-0 - raccontò lo stesso Conte in un’intervista - Lì feci capire l’importanza che se c’è l’occasione di ammazzare l’avversario, in senso sportivo, lo devi ammazzare altrimenti quando si rialza è talmente arrabbiato che poi può far male”. Scena descritta in modo perfetto anche da Claudio Marchisio: “Ci chiamò uno alla volta per nome, chiedendoci di più. Buffon, di più! Lichtsteiner, di più! Tutti e undici. A noi non sembrava vero che ci stesse sgridando perché stavamo vincendo”. Non si staccava mai la spina, neanche tra una frazione di gioco e l’altra.