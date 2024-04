Pogba, ecco dov'era: la foto con Ibrahimovic e la star brasiliana dei social

Nelle ultime settimane in tanti si sono chiesti dove fosse finito Paul Pogba. Il centrocampista francese è alle prese con la squalifica per doping e in questi lunghi mesi si è sempre mostrato sui social attraverso sessioni di allenamento personalizzate in palestra e lontano dalla Continassa. L'ultima apparizione c'è stata attraverso una storia sui social della compagna Zulay. La modella, moglie del francese, ha ripreso una scena mentre i due erano insieme in macchina, con Pogba alla guida. Nelle ultime ore, però, il Polpo è tornato anche all'Allianz e il dettaglio è apparso sui social di Iran Ferreira, il fenomeno social brasiliano.

Juve-Milan, Pogba-Ibra e la foto assieme Il centrocampista francese è tornato allo stadio dopo che, nella gara d'andata delle semifinali Coppa Italia contro la Lazio aveva fatto storciere il naso ai tifosi della Juve. Pogba anziché seguire da vicino i suoi compagni era andato in Inghilterra per vedere l'amico Zouma a Londra. A distanza di poche settimane il Polpo ha deciso di tornare allo Stadium per assistere a una partita dei bianconeri, non una qualunque ma quella contro il Milan (terminata con il risultato di 0-0).

A documentare il tutto ci ha pensato Iran Ferreira, in arte Luva de Pedreiro, star brasiliana del momento sui social che è arrivato in Italia nei giorni scorsi ed è stato anche lui all'Allianz. Il content creator ha pubblicato una foto particolare in compagnia di Pogba e Zlatan Ibrahimovic, attualmente diregente del Milan, con questa didascalia: "Restate sintonizzati" con le emoji di un video e un pallone come a far ipotizzare l'imminente uscita di un contenuto sul suo profilo e forse con protagonisti i due campioni.

