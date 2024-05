Juve-Zirkzee, concorrenza spietata: Giuntoli e la formula per spiazzare tutti

A cominciare da quella portata avanti dal Milan che ha già intrattenuto contatti concreti con gli agenti che curano gli interessi dell’attaccante rossoblù. A Milano, peraltro c’è la grande suggestione innescata da Zlatan Ibrahimovic che considera Zirkzee come sue erede designato (una interpretazione che non ci trova concordi né tecnicamente né caratterialmente, ma chi siamo noi....) e che quindi vorrebbe portarlo in rossonero sul prato di San Siro. A confermare quanto il ragazzo piaccia dalla parti di Milanello contribuiscono le indiscrezioni circa le possibili chiavi con cui i rossoneri cercheranno di ridurre il delta della richiesta economica.

Cominciando dal fatto che il Milan ha in ballo con il Bologna il riscatto di Saelemaekers fissato intorno ai 10 milioni, un’operazione che i rossoblù sono convinti di esercitare. In più i rossoneri hanno in progetto di offrire anche Colombo, ora in prestito al Monza, e qualche altro giovane. Il tutto, però, da parametrare sulle esigenze di un Bologna che non ha intenzione di “smontare” la squadra e che per rafforzarla intende cedere solo un pezzo pregiato (Zirkzee appunto) ricavandone però l’adeguato corrispettivo in danaro da reinvestire. Resta da vedere, quindi, che le contropartite tecniche possano bastare per colmare il gap. Zirkzee, infine, è il preferito per la sua conoscenza del campionato italiano rispetto ad alternative che portano a Gimenez (Feyenoord), Sesko (Lipsia), Guirassy (Stoccarda) e David (Lipsia).