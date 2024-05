Le speranze di Danilo, il ritorno di Alex Sandro: Juve tra Salernitana e Atalanta

Alex Sandro e Yildiz verso il recupero

Danilo è reduce da una prestazione incerta a Roma, in cui ha fatto fatica ad arginare l’intraprendenza di Baldanzi dal suo lato, ma i segnali di stanchezza dopo una stagione trascorsa (quasi) sempre in campo non lo rendono meno essenziale. Per gli equilibri tattici, per il valore umano alla guida di un gruppo così giovane. E per non dover alterare troppo la formazione-base, già orfana dello squalificato Locatelli, in un’occasione così importante. Salernitana no, Atalanta sì: queste, insomma, le proiezioni dopo gli accertamenti del caso. Decisiva, ad ogni modo, sarà l’evoluzione clinica dei prossimi giorni, con Allegri che all’Olimpico potrà comunque contare sulla presenza di Alex Sandro.