14’ in 3 mesi, titolare in finale di Coppa Italia: Juve, la carta Allegri

I deludenti risultati delle ultime settimane impediranno alla Juventus di presentarsi davanti ai propri tifosi, tra quattro giorni, con l’obiettivo Champions già acquisito. Ma l’occasione potrà essere sfruttata, se non altro, per sollevare il morale della truppa sulla strada verso la gara con l’Atalanta. Tagliare il traguardo nella giornata di domenica renderebbe più leggero l’animo dei bianconeri, trovare o ritrovare la gioia personale del gol aiuterebbe le bocche di fuoco in attacco. In più, la partita con la Salernitana potrebbe far comodo ad Allegri per affinare un paio di soluzioni a pochi giorni dall’incrocio con Gasperini .

Il cruccio principale riguarda le modalità attraverso le quali colmare il vuoto lasciato in mezzo al campo dallo squalificato Locatelli. La soluzione più naturale porta a Nicolussi Caviglia, che già l’aveva sostituito in situazioni delicate come la sfida d’andata in campionato contro l’Inter, ma il classe 2000 ha trascorso appena 14’ in campo negli ultimi tre mesi: il match dello Stadium, in questo senso, potrebbe rivelarsi prezioso per ridargli ritmo. A lui e a chi dovesse sostituire Danilo in difesa, qualora il capitano non recuperasse per tempo. Alex Sandro è sulla via del rientro, Rugani scalpita dopo le ultime cinque panchine di fila.