Yildiz e Chiesa per Champions e Coppa Italia: Juve, il piano Allegri

Juve, le ultime in vista della Salernitana

Dipenderà anche dalle condizioni che mostreranno in allenamento nei prossimi giorni, ma è probabile che domenica sera allo Stadium Allegri schieri la formazione tipo, dunque con Chiesa accanto a Vlahovic. Per due motivi: la posta in palio sarà fondamentale e la Salernitana, pur già retrocessa, non è ancora andata in vacanza come testimoniano le recenti partite, pur perse 2-0 e 2-1, con Fiorentina (0-0 all’80’) e Atalanta (1-0 per i granata al 57’). Schierare la formazione titolare potrebbe contribuire a evitare il rischio di sottovalutare la prova. La sicura assenza di capitan Danilo per la lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro (tenterà il difficile recupero per la finale di coppa e ieri ha lavorato a parte) sconsiglia inoltre la rinuncia ad altri uomini di esperienza. Quanto alla sostituzione del brasiliano sul centrosinistra della difesa, Alex Sandro pare avviato al recupero del problema al soleo del polpaccio destro e potrebbe entrare in ballottaggio con Rugani: se lo vincesse o comunque se entrasse a partita in corso, diventerebbe assieme a Nedved lo straniero con più presenze nella Juve.