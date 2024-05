"Come si allena una grande squadra come la Juve": la lezione alla Continassa

TORINO -Dialogo torinese immaginario ma più che mai verosimile avvenuto davanti alla Continassa: «Mamma, guarda quel signore come assomiglia a Del Piero!». Risposta. «No, caro, non ci assomiglia. È proprio lui!». Già, Alessandro Del Piero, il giocatore che detiene i record storici bianconeri (presenze e gol, 705 e 290!) sta vivendo due giorni sotto la Mole, di fatto a Casa Juve, per le giornate di formazione subalpine rivolte ai corsisti di Coverciano iscritti all’Uefa Pro. I futuri allenatori tra ieri e oggi sono infatti ospiti delle strutture bianconere per assistere a delle lezioni e al lavoro quotidiano svolto dallo staff tecnico della Juventus. Come recita il comunicato della società “Nella mattinata i corsisti Uefa Pro hanno preso parte presso il J|Hotel a due momenti di confronto e di apprendimento con parte dello staff che lavora e segue la prima squadra bianconera. Nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di mercoledì 8 maggio, assisteranno poi alle sedute di allenamento presso lo Juventus Training Center”.