Juve, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025: tutti i dettagli

Ad annunciare l'inizio della campagna abbonamenti, denominata " Our Space ", è stata la Juventus tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "L' Allianz Stadium è il nostro spazio. Le partite della Juventus sono il nostro tempo. La maglia bianconera è la nostra passione. A partire dal 23 maggio sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2024-25. Acquista entro il 30 Giugno e risparmia! Sono previste agevolazioni per Famiglie (grazie alla speciale tariffa Under14) e per i giovani (con la promo Under28). Oltre alle tante conferme c’è una grande novità per la prossima stagione: l’introduzione dell’abbonamento STAR, che oltre alle 19 gare del campionato di Serie A include anche la gara degli ottavi di Coppa Italia e le 4 partite del group stage della nuova UEFA Champions League ".

Campagna abbonamenti Juve, le tariffe e le fasi di vendita

Con l'introduzione della formula Star, saranno tre le formule riservate ai tifosi della Juventus per l'abbonamento della stagione 2024-25. Quella base, a partire da 529€, darà l'accesso esclusivamente alle 19 partite di Serie A, con il cambio nome consentivo in massimo in sei occasioni e senza la possibilità di rivendita del biglietto. C'è poi la formula full che, a partire da 575€, darà invece al titolare dell'abbonamento la possibilità di rivendere o cambiare il nominativo per tutte le volte che desidera. Infine la grande novità dell'abbonamento Star che garantirà l'accesso a 24 partite totali, suddivise in 19 di Serie A, quattro dei gironi di Champions League e l'ottavo di finale di Coppa Italia. Il tutto per un prezzo che parte dai 718€.

Fasi di vendita e tariffe speciali

Le fasi di vendita per la campagna abbonamenti sono state suddivise in questo modo:

21-23 Maggio : tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili.

: tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili. 23 Maggio - 10 Giugno : gli abbonati stagione 2023/24 (compresi quelli relativi al Girone di Ritorno) possono confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo fra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno liberati in vendita.

: gli abbonati stagione 2023/24 (compresi quelli relativi al Girone di Ritorno) possono confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo fra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno liberati in vendita. Vendita libera: dal 12 Giugno chiunque potrà assicurarsi un posto per la stagione 2024-25 al miglior prezzo.

Acquistando l'abbonamento entro il 30 giugno si potrà inoltre usufruire di uno sconto. Venendo invece alle tariffe speciali ideate dal club bianconero abbiamo quella per la tribuna family, in cui gli under 14 potranno accedere al costo di 575€ e quella per gli under 28 nei settori 117 o 221 della tribuna Est per 669€.