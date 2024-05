Juve e Atalanta da Mattarella alla vigilia, Al Bano canterà l’inno all'Olimpico

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, in programma mercoledì 15 maggio ore 21 allo Stadio Olimpico. Le contendenti al titolo si recheranno al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella previsto alla vigilia del match. Un incontro che vedrà la partecipazione anche del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct della Nazionale Luciano Spalletti, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l'ad Luigi De Siervo. Per l'occasione, la Lega e i due club doneranno al Presidente una riproduzione del trofeo, il pallone ufficiale della competizione e le maglie delle rispettive squadre.