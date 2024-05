Allegri, conferenza Atalanta-Juve: segui la diretta

Sale l'attesa per la finale di Coppa Italia in programma domani (mercoledì 15 maggio) alle 21 allo stadio Olimpico di Roma tra Atalanta e Juve. Giorno di vigilia per i bianconeri che in mattinata (inizio previsto alle 9.45) si alleneranno alla Continassa, con i primi 15 minuti che saranno aperti ai media, prima di raggiungere l'aeroporto di Torino Caselle dove alle 14 voleranno alla volta della Capitale. Alle 17 è previsto l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre alle 19.15 ci sarà la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri e di un giocatore bianconero. Le due squadre arrivano all'appuntamento in uno stato di forma diametralmente opposto: la Dea di Gian Piero Gasperini è in ottima salute e il 22 maggio sfiderà il Bayer Leverkusen all'Aviva Stadium di Dublino nella finale di Europa League; la Vecchia Signora, invece, è reduce da cinque pareggi consecutivi e non vince da oltre un mese, dall'1-0 firmato Gatto il 7 aprile in casa contro la Fiorentina.