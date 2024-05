"Veni. Vidi. Vici": buongiorno Juve dopo la Coppa Italia. Tutte le reazioni

Uno dei messaggi più lunghi ed emozionali è stato quello di Manue Locatelli, assente per squalifica nella finale contro l' Atalanta : "Il mio primo trofeo con questa maglia. La maglia che ho sempre sognato. Il sogno di un bambino che ci ha sempre creduto e ha sempre dato tutto. Ce lo siamo meritati ogni giorno! Sono orgoglioso dei miei compagni. Grazie a chi ci ha sempre sostenuto in questi anni sicuramente non facili. Siamo la Juve e l’unico obiettivo è vincere. Fino alla Fine". Al centrocampista si è agganciato McKennie : "Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima", facendo trapelare la voglia di vincere altri trofei con i bianconeri.

Poi è arrivato anche il post di Federico Gatti: "La prima non si scorda mai. Buongiorno bianconeri", seguito da Weah con una sua foto con la Coppa Italia in bianconero. E da De Sciglio: "Cuore, grinta e carattere. Orgoglioso di questi colori. Contro tutto e tutti". Primo trionfo anche per Perin: "La vostra 15esima. La mia prima. Tutta per voi" ha scritto il portiere titolare di Coppa. Soltanto l'emoji di un cuore per il match winner Vlahovic e quello di un cuore per capitan Danilo. Foto con la Coppa Italia e l'urlo di gioia per Rabiot con la scritta: "15 maggio 2024...".