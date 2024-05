Pogba a Capri con la sciarpa del Napoli: il "Forza Juve" e i tifosi confusi

CAPRI (Napoli) - È l'emblema dei rimpianti dei tifosi della Juventus , di ciò che sarebbe potuto essere e che invece non è stato. Tra gli infortuni della prima stagione della sua avventura bis in bianconero e la squalifica per doping all'inizio della seconda, Paul Pogba è stato - purtroppo - solo formalmente un calciatore della rosa a disposizione di Max Allegri. Il fuoriclasse francese, Campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, mercoledì sera ha esultato via social per il successo della squadra nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, prima di recarsi alla volta di Capri, dove si è reso protagonista di un simpatico siparietto.

Pogba: "Forza Juve, sempre"

Come documentato da un post e dalle storie Instagram pubblicati dall'account del ristorante Aurora Capri, si nota, nella prima foto, un Paul Pogba sorridente, con al collo una sciarpa del Napoli. Quindi, nel video seguente, invitato insistentemente a pronunciare la frase "Forza Napoli", l'ex Manchester United non cede e, visibilmente divertito, afferma: "Forza Juve. Forza Juve, sempre". Infine, un ultimo scatto dove mostra la maglia numero 6 della Juventus, indossata dal 2012 al 2015. I tifosi bianconeri non hanno avuto modo di apprezzare il suo talento sui prati verdi d'Italia e d'Europa, ma certamente non potrà che far loro piacere il legame dimostrato dal calciatore - che dovrà restare fermo, salvo futuri ribaltamenti, per ancora oltre tre anni - con il club torinese.