Clamoroso dall'Inghilterra: "Pogba, c'è il guru dei vip dietro al doping"

Quella frase sul sito che diceva tutto

Sul sito ufficiale dell'azienda, in ogni caso, è presente una precisazione in merito alla natura delle sostanze utilizzate e non solo: "In 10X Health System crediamo che il successo sia il risultato della giusta conoscenza, del duro lavoro e della persistenza. I servizi a disposizione dei clienti di 10X Health System sono forniti da uno studio medico indipendente" per poi proseguire con un messaggio emblematico: "Si prega di notare che alcuni dei nostri servizi e prodotti non sono valutati e/ o approvati dalla FDA. Saremo lieti di aiutarvi nel vostro viaggio verso il benessere ottimale". Il riferimento è all'ente governativo che si occupa della regolamentazione di prodotti farmaceutici e non solo.