Albanese, Agnelli, l'Inter e la Superlega

MILANO - Ha fatto rumore perché, guardata da un'angolazione un po' capziosa, poteva essere venduta come: un uomo di Agnelli alla guida della comunicazione dell'Inter . In realtà è una situazione un po' diversa, anche se fa indubbiamente impressione associare il nome di Claudio Albanese , per 13 anni responsabile della comunicazione della Juventus di Andrea Agnelli , occuparsi direttamente dell'Inter. La colpa è della Fgs Global , la società che offre consulenze di comunicazione, presso la quale Albanese lavora da poco meno di un anno, occupandosi soprattutto di A22, la società che sta lavorando al progetto Superlega , quindi lavorando ancora al fianco di Andrea Agnelli, cui è legato anche da un rapporto di amicizia.

Consulente di Oaktree

Ma il caso vuole che tra i clienti di Fgs Global ci sia anche Oaktree, il fondo di investimento che, nel giro di un giorno, diventerà proprietario della società nerazzurra. Proprio per gestire la delicata fase, peraltro in un settore nel quale Oaktree non ha esperienza diretta (il calcio e in particolare quello italiano), il fondo ha chiesto alla società di consulenza un uomo di fiducia. E la Fgs Global ha scelto Albanese, proprio per la sua conoscenza del mondo del calcio italiano e, trattandosi di un professionista in mezzo a professionisti, nessuno degli interessati ha posto la questione del suo legame con la Juventus e con Agnelli. Senza, tuttavia, fare i conti con certe derive del tifo in Italia. Albanese, insomma, è un consulente di Oaktree che, in questo frangente, si occuperà dell'Inter.