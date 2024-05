Szczesny papà, lady Milik festeggia sui social: "Piccola principessa in arrivo”

A pochi mesi dall'annuncio dell'arrivo di un nuovo bebè in casa Szcezesny (avvenuto tramite un post su Instagram pubblicato il 19 marzo scorso), Marina Luczenko ha condiviso nelle scorse ore sul suo account Instagram una carrellata di immagini del gender reveal . La coppia, già genitori del piccolo Liam , si prepara quindi ad accogliere un altro membro nella loro famiglia. " È una bambina ", ha scritto la wag bianconera sui social, per poi aggiungere: " Non riesco a descrivere la nostra gioia alla notizia che aspettiamo una bambina ".

Szczesny, il gender reveal e le parole di lady Milik

Il post di Marina è poi proseguito con dei ringraziamenti nei confronti di chi l'ha supportata nell'organizzazione del babyshower, che si è tenuto nell'outdoor di una splendida dimora d'epoca, abbellita per l'occasione. La wag ha indossato un lungo abito avvolgente di colore rosa, che ne ha messo in evidenza le dolci forme dovute alla gravidanza in corso. Tra le invitate al gender reveal anche Agata Sieramska, compagna di Milik e amica della mamma bis, che su Instagram ha condiviso un post dove la si vede al fianco di Marina, a commento del quale ha scritto delle dolci parole: "La piccola mamma, sono così felice per te e la tua famiglia. Piccola principessa in arrivo".