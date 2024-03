Szczesny di nuovo papà, l'annuncio social della moglie: "Ti aspettiamo"

TORINO - È tempo di nuovi arrivi in casa Juventus, ma non parliamo di calciomercato. Wojciech Szczesny e sua moglie Marina Luczenko aspettano il secondo figlio. Dopo la nascita di Liam nel 2018, annunciata dal portiere bianconero sui social, la coppia ha comunicato sui profili Instagram l'arrivo di un secondogenito. "Ti stiamo aspettando", questo il messaggio condiviso da Tek e Marina accompagnato dalla loro foto insieme che mostra il piccolo Liam mentre abbraccia la pancia della mamma.

Szczesny, una famiglia bianconera

È pronta ad allargarsi la famiglia del numero 1 polacco che ha trasferito già al Liam il suo amore per la maglia della Juventus e quello della difesa dei pali. Qualche tempo fa Szczesny era stato immortalato su TikTok in un video dove calcia un penalty al piccolo Liam intento a respingere i tentativi del papà; in un'altra occasione era stata mamma Marina a condividere una tenera clip sui social con il piccolo Szczesny in bicicletta a canticchiare l'inno bianconero.