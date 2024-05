“Leggenda, sei un esempio”: Gatti anticipa l’addio di Alex Sandro

"Leggenda, persona pazzesca. Sei un esempio per noi più giovani, puma" - così Gatti ha salutato con una storia su Instagram Alex Sandro. Un messaggio che sa di addio, come ci si aspettava da tempo. Il difensore brasiliano ha risposto e condiviso con il più classico dei "Grazie mille amico mio, ti voglio bene". Non rinnoverà il contratto e dopo nove anni saluterà la Juventus. E potrebbe calpestare il prato dell'Allianz Stadium per l'ultima volta, centrando anche il record di giocatore straniero con più presenze in bianconero, a pari merito con Nedved. E questo dipende solo da Montero.