Pagelle Juve: Djalò in evidenza, Fagioli gigante, Chiesa in formato Europeo

Fagioli 8

Maledetta traversa. Gli ha negato la gioia del gol alla prima da titolare dopo la squalifica di sette mesi e i 20 minuti di Bologna. Era dal 1° ottobre che Fagioli non scendeva in campo dal primo minuto e nel vederlo in azione si comprendono i rimpianti di Allegri per non averlo avuto tutto l’anno. Giganteggia in regia, si propone in avanti a suon di slalom, rischia il giallo su Colpani, poi il suo tiro dal limite dell’area finisce contro la traversa. Nella ripresa, grande intuizione nel pallonetto in area che innesca Chiesa tutto solo. Un’ottima gara che può spingere Spalletti a confermarlo nei 26 per gli Europei.