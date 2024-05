Montero disegna la Juve del futuro: "Chiesa micidiale, Fagioli moderno"

In conferenza stampa il tecnico ha proseguito: " Quello che abbiamo vissuto a Bologna per me è naturale . Dopo le grandi partite c'è un calo ed è normale capita a tutte le grandi squadre. Yildiz ha talento come Del Piero . Kenan preferisce giocare partendo da sinistra, mentre Alex giocava più centrale. Per Kenan questo è un bel paragone, perchè alla Juve ci sono tre bandiere: Boniperti, Scirea e Del Piero".

Montero, Djalò e la mentalità Juve

Infine, un giudizio sull'esordio di Djalò e non solo: "Per fortuna non sarà come me... Abbiamo valutato la formazione e abbiamo pensato a lui, con il cambio per Alex Sandro. È un giocatore velocissimo e in questi minuti ha dimostrato di poter giocare alla Juventus, perchè ha personalità e tanta velocità come richiede il calcio moderno. La mentalità viene da dentro, nasci vincente non lo educhi questo. Quando ti alzi, nella vita, se cerchi la vittoria hai fatto di tutto per farlo. La mentalità non può essere un sistema, quella viene da dentro non ci diventi, ma ci nasci".