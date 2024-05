Montero e Brambilla, la Juve decide il futuro tra Primavera e Next Gen

TORINO - Se la scorsa estate la parola d’ordine a Vinovo era quella della continuità, quest’anno potrebbe invece andare in scena una rivoluzione. Massimo Brambilla e Paolo Montero , rispettivamente alla guida della Next Gen e della Primavera bianconera, sono entrambi in scadenza dopo aver prolungato l’anno scorso per una sola stagione. Si aprono così diversi scenari, con la possibilità che i destini dei due allenatori siano differenti e si separino da Vinovo. Questa settimana il tecnico della Next Gen, che è riuscita a migliorare il 13° posto dello scorso anno, eliminata soltanto ai quarti dei playoff di Serie C dalla Carrarese, eguagliando così il risultato del 2020, dovrebbe incontrare la dirigenza bianconera: primo step il colloquio con Claudio Chiellini , ds della seconda squadra bianconera, e in seconda battuta con il dt della Juventus, Cristiano Giuntoli .

Intanto Brambilla si sta guardando attorno, in cerca di una panchina, se dovesse separarsi dai colori bianconeri. Il suo obiettivo sarebbe una squadra di Serie B oppure un club di Serie C con la prospettiva di promozione (il Pescara è alla caccia di un nuovo allenatore, ma nel mirino ci sarebbe anche il Pisa). Arrivato in bianconero nel 2022, Brambilla è riuscito a far crescere parecchi giovani interessanti, con molti di loro che si stanno imponendo in Serie A, come Yildiz e Huijsen, o che hanno debuttato in prima squadra, come Sekulov, Nonge e Cerri.

Se Brambilla dovesse andarsene dalla Next Gen, in molti fanno il tifo per la promozione di Montero a tecnico della seconda squadra, dopo essere stato il traghettatore della prima squadra e aver centrato un pari e una vittoria nelle ultime due giornate di Serie A. Non è però così scontato che Montero lasci la Primavera dopo un biennio: sicuramente il suo futuro è ancora a Vinovo, come ha più volte ribadito durante queste settimane. Per lui potrebbe essere pronto un altro rinnovo: quest’anno la classifica non gli ha certo sorriso, un deludente 12° posto dopo la qualificazione al playoff centrata nella scorsa stagione, ma ha giocato anche con una squadra sotto età.

