Emre Can, nostalgia Juve: “La seguo sempre. Su Allegri dico…”

Manca poco alla finale di Champions League. A contendersi la Coppa dalle grandi orecchie il Real Madrid di Ancelotti , a caccia del 15º titolo e il Borussia Dortmund di Terzic , che ha raggiunto l'ultimo atto del torneo 11 anni dopo la finale persa contro il Bayern Monaco. L'1 giugno a Wembley, ci sarà anche l'ex bianconero Emre Can , che già in occasione del successo nella semifinale di andata contro il Psg aveva reagito alle critiche che ritiene di avere subito durante la sua militanza in Bundesliga. A pochi giorni dalla finalissima, il centrocampista tedesco, in forza alla Juve dal 2018 al 2020, ha inoltre ricordato il proprio trascorso con la Vecchia Signora durante il primo ciclo di Massimiliano Allegri .

Emre Can: "Guardo sempre la Juve"

"Siamo pronti. Questo è il calcio, ogni anno è diverso. Ora siamo in finale e siamo felici - ha dichiarato il giocatore in occasione del media day in casa Dortmund - . Io e gli altri veterani abbiamo l’esperienza, ma dobbiamo essere più normali possibili. È una grande partita ma dobbiamo trattarla come una gara normale. Se ci siamo scoperti forti anche in fase difensiva? La forza difensiva mostrata col Psg ci servirà, dobbiamo soffrire e difendere bene anche contro un club come il Real Madrid. Cosa ne penso della Juve e di Allegri? Seguo sempre la Juve da distanza, anche se l'ultimo non è stato un grande periodo. A Torino sono stato bene e auguro il meglio ad Allegri, è un grande allenatore e una grande persona", ha concluso Emre Can.