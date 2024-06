Douglas Luiz e Adzic, slot già pieni: cosa cambia per la Juve

TORINO - La creatività, nelle scelte come nelle formule, è uno dei tratti distintivi del mercato di Cristiano Giuntoli. L’operazione con cui ha portato Kvaratskhelia in Italia dalla Dinamo Batumi echeggia ancora nella mente di tutti, il puzzle costruito con l’Aston Villa per arrivare a Douglas Luiz è storia di questi giorni. L’affare non è ancora blindato, ma in fase di chiusura, anche per le esigenze del club inglese che entro fine mese ha necessità di rientrare nel perimetro imposto dal fair play finanziario della Premier League per evitare penalizzazioni. E proprio questo movimento in entrata avrà delle conseguenze sui margini di manovra successi del direttore tecnico bianconero.