Kaio Jorge, l'ex Juve è diventato papà: "Sarò l'eroe di cui hai bisogno"

Kaio Jorge e la compagna Bruna Gomes sono diventati genitori. L'annuncio è stato fatto nelle scorse ore dall'ex calciatore della Juventus (oggi in forza al Cruzeiro) tramite un post condiviso sul suo account Instagram. A corredo di una carrellata di dolci scatti in cui si vede il giocatore con in braccio la nuova arrivata, si legge: "Tenere tra le braccia una figlia piccola è un momento che ti fa crescere. Ti accorgi che non puoi più essere un ragazzo irresponsabile quando porti tra le braccia una vita così preziosa". Ed ancora: "Mia piccola principessa, ti prometto che farò sempre del mio meglio per essere l'eroe di cui hai bisogno e meriti! Vi amo tantissimo!".