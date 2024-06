Kaio Jorge, addio Juve: è ufficiale. Quanto incassa il club bianconero

Kaio Jorge saluta la Juventus: è ufficiale . Dopo aver trovato l'accordo con il Cruzeiro , ora il ritorno in Brasile dell'attaccante è cosa fatta: l'operazione è a titolo definitivo. I bianconeri, come riportato sul proprio sito, incasseranno "un corrispettivo di 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori". Dopo la stagione vissuta in prestito al Frosinone, dunque, niente ritorno in bianconero: Kaio Jorge si accasa al Cruzeiro. Questa la nota con cui la Juventus ha ufficializzato la partenza di Kaio Jorge: "Si dividono le strade della Juventus e di Kaio Jorge. L'attaccante classe 2002 torna in patria per vestire, dalla prossima stagione (2024/2025), la maglia del Cruzeiro, nella massima serie brasiliana. Arrivato a Torino nell'estate del 2021, Kaio Jorge ha totalizzato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia in bianconero, prima di doversi fermare alla fine di febbraio del 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata nel corso di una partita giocata dall'attaccante brasiliano tra le fila della seconda squadra bianconera (l'allora Juventus Under 23)".

E ancora: "Poi, il lungo recupero e il rientro in campo poco prima dell'inizio ufficiale della stagione 2023/2024, in occasione dell'amichevole "in famiglia" tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen andata in scena all'Allianz Stadium il 9 agosto. Un rientro in campo reso ancora più speciale dalla tripletta messa a segno. Successivamente, a fine agosto, l'inizio di una nuova avventura. Kaio Jorge è passato in prestito al Frosinone per l'intera annata 2023/2024. Un'annata che il classe 2002 ha concluso con 22 presenze all'attivo, tra tutte le competizioni, e con 3 reti all'attivo, le sue prime nella massima serie italiana. Ora una nuova tappa nella sua carriera, nuovamente in Brasile. In bocca al lupo per il futuro!". Intanto anche Kaio Jorge sui suoi canali social ha salutato la Juve...