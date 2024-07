Chiesa, matrimonio con Lucia: c'è la data, ecco quando si sposano

Archiviata la delusione per l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo e in attesa di capire se nel suo futuro c'è ancora la Juventus, per Federico Chiesa è tempo di fiori d'arancio. Dopo la romantica proposta a Venezia, per l'esterno azzurro e la compagna Lucia si avvicina il giorno del sì. La scorsa settimana, mentre Federico era ancora impegnato con la Nazionale, Lucia ha festeggiato il suo addio al nubilato a Mykonos con alcune amiche. Il tutto, come sempre documentato sui social dove la futura moglie dell'attaccante Juve ha postato alcuni scatti. Chiesa invece non ha ancora festeggiato e con ogni probabilità lo farà nei prossimi giorni/settimane, prima della data che è stata spoilerata in anteprima dal quotidiano la Nazione.