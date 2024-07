“Dov’è Rocchi?”: la furia di Allegri diventa una maglia regalo a… Bettega

Il mercato e l'episodio Allegri

L’ex attaccante juventino è stato restio a parlare di mercato. Su Thiago Motta, è stato telegrafico: "Se l’hanno preso vuol dire che ha le qualità per allenare la Juventus". Le sue aspirazioni? "La Juventus è sempre la Juventus. Facciamoli lavorare, i giudizi li daremo alla fine. Spero che la stagione inizi con lo spirito e l’entusiasmo che la Juve cerca". Il suo ricordo migliore dei suoi anni vissuti alla Juve? "Quello del settembre 1960 quando sono andato a fare il provino nei pulcini della Juve, se non fossi stato preso non sarei potuto diventare quello che sono". Prima della cerimonia i rappresentanti del club barese hanno offerto a Bettega una maglietta “commemorativa’’ dedicata all’ex allenatore, Allegri, che ritrae il momento in cui il tecnico, durante la finale di Coppa Italia, contro l’Atalanta, chiedeva di Rocchi, con la scritta “… Se vittoria sarà, la Curva Sud canterà… Grazie Max’’. Il bomber juventino l’ha accettata con un sorriso, ma si è astenuto dal commentarla. Non si è tirato indietro invece alla domanda sull’eliminazione dell’Italia agli Europei: "Noi che amiamo il calcio – ha chiosato - non possiamo essere contenti".