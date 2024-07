Soulé, ora decide Motta: il Leicester pressa, Giuntoli aspetta

Gli occhi del Leicester su Matias Soulé. L’esterno offensivo argentino ieri è stato uno dei più acclamati alla Continassa da parte dei tifosi bianconeri, che hanno grandi aspettative sul sinistro fatato del Flaco. Un primo giorno di scuola positivo per l’ex Frosinone, che non ha mai nascosto il desiderio di giocarsi le proprie carte nelle fila della Vecchia Signora. Molto però dipenderà, appunto, dalle offerte che arriveranno, visto che il dt Giuntoli ha inserito il classe 2003 tra i sacrificabili dinanzi a offerte rilevanti. Tradotto: davanti a 35 milioni la Juve non direbbe di no alla possibilità di cedere Soulé e, in tal senso, il pressing delle Foxes è sempre più forte.