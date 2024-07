Chiesa-Lucia Bramani, matrimonio Juve: spuntano nuovi dettagli

Tutto è pronto per il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani , che convoleranno a nozze il 20 luglio ( stesso giorno in cui Paulo Dybala e Oriana Sabatini pronunceranno il fatidico 'si' in Argentina ). Il calciatore della Juventus e la modella, fidanzati da due anni, si sposeranno in Toscana. La cerimonia religiosa si terrà presso il Duomo di San Lorenzo a Grosseto , la cui piazza antistante sarà chiusa al traffico dalle 14 alle 18, anche in considerazione, così come scritto nell'ordinanza di polizia municipale, della presenza "di personalità proveninti dal mondo dello spettacolo e dello sport". Le celebrazioni inizieranno alle ore 16 , ad officiare la cerimonia sarà un parroco amico della coppia. Successivamente i neo sposi proseguiranno i festeggiamenti al Castello Vicarello , a Cigliano, circondato da 40 ettari di vigneti, oliveti e terreni agricoli biologici. A richiedere al Comune la concessione del suolo pubblico è stata l'agenzia Dreams Team, che ha organizzato l'evento.

Federico Chiesa e Lucia Bramani: la storia d'amore e la proposta di nozze

L'annuncio del fidanzamento ufficiale era stato dato da Federico Chiesa a dicembre dell'anno scorso, quando aveva condiviso una foto insieme a Lucia Bramani sui suoi profili social, accompagnata dalla didascalia "Ha detto sì". La coppia ha iniziato a frequentarsi a gennaio del 2022. Nato nel 1997, Federico è figlio dell'ex calciatore Enrico Chiesa e di Francesca Lombardi. Lucia Bramani, nata nel 2001, lavora come modella presso la Elite Model Management ed è laureata in Psicologia. Nel documentario "Back On Track" di Prime Video, dedicato al calciatore della Juventus, la wag bianconera ha raccontato: "Di calcio capisco meno di zero, Federico mi spiega molte cose. La prima volta che sono andata allo stadio è stata proprio con Federico. È un mondo particolare, con Fede sto scoprendo questo sport, quanto sacrificio richiede e quanti sforzi che non si vedono. Lui è dentro lo sport ma non è parte dell'ambiente, il suo bello è che è a sé stante da questo mondo, questo mi ha fatto innamorare". Sempre nel docufilm, parlando del loro rapporto, Federico ha detto: "Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera. Ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi. Questo ci ha unito".