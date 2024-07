Milagros, la fidanzata a Roma: per Soulé intreccio tra amore e sport

Matias Soulé, la fidanzata e l'amore per Roma

La compagna di Matias Soulé, Milagros, è una modella argentina oltre che influencer. La sua agenzia di moda ha una sede importante proprio a Roma dove i due hanno passato diversi giorni insieme quando Soulé militava nel Frosinone. In quel periodo il calciatore si recava spesso da lei, per una cena nei locali ristoranti argentini o per passeggiare tra le vie del ridente centro cittadino. Questa vicinanza ha permesso a Matias così di esplorare e innamorarsi della Città Eterna, luogo che ha accolto anche altri suoi connazionali come Paulo Dybala (che il 20 luglio ha sposato in Argentina la compagna Oriana Sabatini) e Leandro Paredes. La scelta di Matias di preferire la Serie A alla Premier League sembra dunque motivata sia da ragioni professionali che personali, con Roma che offre non solo una grande opportunità calcistica, ma anche la possibilità di vivere vicino alla sua amata Milagros.