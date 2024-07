Tre acquisti per la rivoluzione Juve: Giuntoli chiamato all’ultimo sforzo

Motta all'esame Brest

In ogni caso il rischio che sarà proprio la protezione del reparto arretrato uno dei punti su cui si dovrà lavorare di più pare sensibilmente alto. Inevitabile che per vedere la nuova vera Juventus si dovrà passare da questa messa a fuoco, deputata a far vivere 90 minuti un po’ più tranquilli a Di Gregorio, che nel primo tempo in cui è stato impegnato con il Norimberga, oltre a dover raccogliere un pallone nella rete, ha neutralizzato tre palle gol. Per capire se la Juventus è sulla giusta via per recuperare il terreno perso sotto il profilo della sicurezza in difesa sarà importante la prossima verifica di sabato sera a Pescara contro il Brest, squadra rivelazione francese nella passata stagione in cui ha saputo conquistare a sorpresa un posto in Champions League. Rispetto al primo test in Germania, stavolta ci sarà una situazione di parità a livello di forma fisica visto che la massima serie transalpina scatterà il 18 agosto, come la Serie A.