Juve, seconda maglia svelata: "Si continua a viaggiare nel cosmo!"

Dopo aver presentato nelle scorse settimane la nuova divisa già indossata dai protagonisti della nuova stagione nel corso della prima amichevole stagionale contro il Norimberga dell'ex conoscenza della Serie A Miroslav Klose, la Juventus ha presentato insieme ad Adidas anche il kit che verrà adoperato principalmente per le gare in trasferta. I dettagli della nuova maglia rimandano al tema delle atmosfere lunari già adoperato per la prima, dando seguito al tema del cosmo e dello spazio.

Una divisa proiettata nel futuro

"Audace. E, ancora una volta, spaziale". Viene introdotta così la nuova divisa della Juventus, per la quale si sottolinea come il tema dello spazio sia ancora centrale nei dettagli del kit. "Declinata in un audace giallo (che richiama i colori di Torino), la divisa riprende le iconiche strisce, che caratterizzano in genere la maglia home, e ne reinterpreta i colori per creare un motivo che prende spunto dalle infinite galassie inesplorate. A ispirare la divisa è qualcosa che da sempre ci caratterizza: il futuro e le infinite possibilità che si profilano all’orizzonte, da esplorare con spirito di progressione e lungimiranza". Questo è quanto si apprende dal sito della Juventus in merito alle scelte stilistiche della nuova divisa. Tra i protagonisti immortalati con la nuova maglia figurano Yildiz e Bremer che hanno raggiunto in mattinata i compagni in ritiro.