Juve, la Next Gen e l'appuntamento con la storia: il battesimo di Elkann

Oggi pomeriggio la Juventus celebrerà la festa di famiglia. Da cento e uno anni la stessa, ma soprattutto persone in carne e ossa. Un vero lusso nel calcio in cui le squadre sono di proprietà di un fondo di investimento che non ha volto e il cuore in banca. Nella sfida d’agosto fra la prima squadra e la Next Gen c’è tutto il senso e la solidità del legame fra il club e gli Agnelli, una tradizione che ha saputo rinnovarsi per durare così a lungo, ma rimanendo sempre fedele a se stessa. John Elkann oggi battezzerà la Juventus, varando il nuovo progetto, quello dell’azzeramento per ricominciare da capo. Alla Juventus è successo tante volte di strappare con il passato e cambiare in modo abbastanza radicale. Qualche volta è andata male, altre è andata in modo eccellente, ma non è mai mancato il coraggio di iniziare un nuovo capitolo, sfruttando la continuità della famiglia che rilega il libro della storia bianconera. Elkann non è un proprietario invadente e protagonista, ma non ha mai fatto mancare la sicurezza al club, parte inscindibile della sua famiglia e che ha già stregato i suoi figli, tifosissimi.