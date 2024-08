La Juve prepara il futuro: colpo Pipitò. Ora l'obiettivo Ciardi

Se il buongiorno si vede dal mattino, anche per il Settore Giovanile la Juventus appare destinata a recitare il ruolo di asso pigliatutto sul mercato. Un po’ come Cristiano Giuntoli, pure Michele Sbravati sta piazzando grandi colpi. La Juve, infatti, si è accaparrata il miglior Under 14 italiano, l’attaccante Giuseppe Pipitò, prelevato dal Palermo dove giocava, e spesso faceva la differenza, contro avversari di due anni più grandi. Il nuovo responsabile del Settore Giovanile juventino ha battuto la concorrenza di Milan, Inter e soprattutto Roma, dove Bruno Conti avrebbe fatto carte false per accaparrarsi il fantasista classe 2010. Il gioiellino palermitano invece mercoledì sera ha firmato con la Juve alla Continassa.