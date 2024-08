Motta e cavalli, passione al... Max: l'hobby e la coincidenza con Del Piero

Cos'hanno in comune Thiago Motta e Massimiliano Allegri? Beh, sì, oltre alla panchina della Juventus, ovviamente. Avete indovinato? Sì, i cavalli! Una passione che condivide con Angela Lee , la moglie, insieme alla quale cura con grande attenzione il... "cucciolo" di casa, Eros, un meraviglioso cavallo di 9 anni , dal pelo nero. Spesso Eros compare nelle foto sui social, con la moglie che lo cavalca all'aperto o in un maneggio. Cavallo, sì, ma anche cavalli. Intesi come potenza del motore . Anche moto e auto sono tra le passioni di Thiago Motta, che possiede una Harley Davidson con la quale ha fatto le ultime vacanze, viaggiando insieme alla moglie da Bologna a Cascais, in Portogallo.

Motta e la McLaren come Del Piero

Ma il nuovo allenatore della Juventus non si limita a rombare su due ruote, perché nel suo garage c'è anche una McLaren MP4-12C. Un clamoroso bolide da strada del valore di 160mila euro che Thiago si è recentemente regalato. Si tratta di una macchina con un motore da 600 cavalli che gli permette di accelerare da 0 a 100 chilometri all'ora in meno di tre secondi. Esiste in soli 1000 esemplari al mondo, compreso quello di Thiago. Curiosità, un grandissimo juventino aveva posseduto una McLaren, seppure per un breve periodo: Alessandro Del Piero, che non l'ha tenuta a lungo nel box, ma ne è stato molto orgoglioso.