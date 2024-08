Juve-Como, le pagelle: Thuram giganteggia, Mbangula notte storica. Yildiz-Motta...

Mbangula 8.5

Che notte, che storia, che esordio in Serie A: nemmeno uno sceneggiatore hollywoodiano avrebbe potuto scriverlo meglio. Gol sotto la curva ed esultanza con tanto di inchino ai tifosi, dopo che Motta l’ha lanciato titolare, di fatto al posto di Douglas Luiz nelle scelte anche se dirottato in campo largo sulla sinistra. L’ultimo, in ordine di tempo, gioiellino prodotto dal serbatoio della Next Gen dal quale la prima squadra ha attinto: se in fase di copertura il ragazzo si farà, quando deve spingere mostra qualità e rapidità. E di sicuro non gli manca la personalità: guardare per credere la palla che mette in moto Cambiaso per il 3-0.