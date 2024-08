Motta: "Nico e Conceicao sono forti. Capitano Juve? Ce ne sono tanti. Sul Verona..."

Thiago Motta si è poi espresso sulle necessità in vista degli ultimi giorni di mercato: "Ho la fortuna di avere tutti giocatori con caratteristiche funzionali alla squadra, tutti hanno la possibilità di dimostrare di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato. Stiamo lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva, già lo avete visto. Ora però stiamo pensando solo all' Hellas Verona . Essere l'allenatore della Juve ? La mia vita è bellissima e voi lo sapete. Mi sveglio al mattino presto con tanta energia ed entusiasmo per venire al centro sportivo e fare l'allenamento, le persone intorno mi trasmettono l'entusiasmo di continuare a lavorare. E' una vita privilegiata".

Juve, Motta: "Danilo da valutare, su Mililk..."

L'ex centrocampista ha quindi fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: "Danilo ha preso una botta in allenamento e ieri non si è allenato, valuteremo oggi pomeriggio. Milik invece sta ancora recuperando. Thuram, Weah, Adzic non saranno disponibili. Gli altri abbiamo ancora un allenamento oggi pomeriggio per valutare e decidere chi partirà dall'inizio. La cosa importante è che, per me, c'è chi gioca e chi giocherà. Faccio grande attenzione a chi giocherà, perché sono loro ad alzare il livello in partita. Mbangula a destra? Ho la fortuna di avere giocatori con diverse caratteristiche e funzionali alla squadra. Giocare a destra o a sinistra, per lui cambia poco". Poi sul neo-arrivato Kalulu: "L'ho trovato molto bene fisicamente, si è inserito subito molto bene. Può giocare sia da centrale che da terzino, lo vedo molto bene".