Koopmeiners-Juve, ora è ufficiale! La verità sulle cifre e tutti i dettagli

I numeri di Koop e il nuovo centrocampo Juve

Classe 1998, Koopmeiners ha indossato la maglia dell’Atalanta per 3 stagioni, chiudendo con un bilancio complessivo di 129 presenze, 29 gol e 15 assist. Con la maglia della nazionale, il centrocampista ha invece accumulato 21 presenze in campo, realizzando 2 reti. Con 26 gol, Koopmeiners è inoltre il centrocampista a vantare il primato di reti realizzate in Serie A, andando inoltre a segno da fuori area per 9 volte - a pari merito con Dybala, Malinovskyi e Vlahovic - . Nel corso del campionato 2023/24, con 12 reti si è affermato come miglior marcatore olandese davanti a Gullit, che con la maglia della Sampdoria nella stagione 1993/94 andò a segno 15 volte. Lo stesso anno ha contribuito a creare 82 occasioni da gol.

Infine, insieme a Pulisic è il centrocampista ad avere raggiunto la soglia delle 10 marcature con almeno 5 assist all’attivo. Motta ha ora a disposizione un profilo compatibile con più opzioni di gioco, dalla soluzione mediana allo schieramento in veste da trequartista alle spalle di Vlahovic. Dall'addio di Rabiot al reintegro di McKennie - il texano ha rinnovato fino al 2026 - il centrocampo bianconero è stato senza dubbio il cantiere più battuto nel corso di questa sessione di mercato. L'ex Dea è infatti l'8º ottavo rinforzo arrivato dal mercato, nonché il terzo centrocampista chiamato a completare il reparto dopo Thuram e Douglas Luiz.