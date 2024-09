Juve, Di Gregorio show, numeri da record: in Europa solo un portiere come lui!

Solo Alisson in Europa come l’Uomo Di Gre . E pensare che sarebbero potuti pure essere compagni di squadra al Liverpool, ma la Juventus è arrivata prima. Decisivo il blitz milanese in un mercoledì di metà aprile da parte del dt Cristiano Giuntoli per anticipare i Reds e portare alla Juve quello che è destinato a essere per tanti anni il titolare della porta bianconera. Impatto super per Michele Di Gregorio tra i pali juventini con 3 clean sheet nelle prime 3 giornate. Tra i 5 principali campionati europei solo il brasiliano regge il confronto con l’ex saracinesca del Monza. Gli unici ad aver giocato 270 minuti, restando finora imbattuti. Mica male come inizio. E il bello deve ancora venire. C’è un campionato da provare a vincere. Sarebbe una bella rivincita per il classe 1997 che nell’ Inter ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, conquistando da capitano lo Scudetto Primavera. Al momento di fare il salto tra i grandi, però, gli hanno preferito il coetaneo Radu. Col senno del poi una scelta certamente non indovinata dai nerazzurri.

Di Gregorio, un passo alla volta

Motivo in più per Michele per brillare con la Juve e far così aumentare i rimpianti nei suoi confronti dalle parti di viale della Liberazione. Un passo alla volta. Intanto il portiere di Corsico è già riuscito a scacciare il fantasma di Szczesny, che sarebbe potuto pericolosamente aleggiare dalle parti della Continassa in caso di prime gare complicate. Interventi efficaci per mantenere inviolata la porta della Vecchia Signora e allontanare lo spettro del precedessore. Ora DiGre sogna la Nazionale. Da prendersi a suon di parate per attirare l’attenzione del ct Spalletti, che finora l’ha sempre snobbato. Un po’ inspiegabilmente, verrebbe da dire. Di Gregorio nella scorsa stagione - numeri alla mano - è stato il miglior portiere della Serie A, tanto da volare dal Monza alla Juve per 20 milioni (bonus compresi) in prestito con obbligo di riscatto al primo punto ottenuto dai bianconeri a partire dal primo febbraio 2025. Insomma, solo una formalità. Eppure dalle parti di Coverciano continuano a ignorarlo, preferendo a turno i vari Meret e Provedel reduci da mesi meno brillanti rispetto a quelli del numero 29 juventino. Poco male, Michele continuerà a tirare dritto verso i propri obiettivi per centrare il sogno di indossare un giorno la maglia azzurra. Statene certi: ce la farà. Così come è riuscito nel giro di 5-6 anni a volare dalla porta del Renate in Serie C a quella di una big come la Juve. Perché - come gli ripeteva il suo Patron Silvio Berlusconi al Monza - solo chi ci crede, alla fine vince.

