Juve, perché Motta prega per Mbangula: le uniche soluzioni contro l'Empoli

Thiago Motta sta pregando per Samuel Mbangula, impegnato con l'under 21 del Belgio. Prega perché tra dieci giorni contro l'Empoli potrebbe essere l'unico esterno d'attacco in buone condizioni da schierare. Dall'Argentina, infatti, arrivano cattive notizie su Nico Gonzalez che nella partita contro il Cile (a proposito gran gol di Dybala con la 10 di Messi sulle spalle) è uscito per un problema al tallone. Le prime notizie, in attesa di controlli strumentali più approfonditi, non sono allarmanti, ma la possibilità che l'esterno argentino possa saltare la gara contro l'Empoli esistono. E così, dopo aver perso Francisco Conceiçao (stop di un mese per problemi muscolari), Motta rischia di non avere neanche Nico.