Milik: il 'primato' Juve, quando torna in campo e perché il recupero è così lungo

Milik e l'infortunio al ginocchio

Ecco, il problema sta proprio qui: la “ripresa dell’attività agonistica” che si è dilatata in tempi davvero poco comprensibili: 4 mesi di tempo per recuperare dall’asportazione di un menisco equivalgono a tempistiche da Anni 60 o su di lì, roba da sabbiature a Jesolo. Poi, certo, ogni infortunio è un caso a sé soprattutto per quanto riguarda un’articolazione complessa e delicata come il ginocchio e in particolare se si tiene conto della storia pregressa del giocatore in questione. Eh sì, perché purtroppo Milik non è un neofita riguardo a questo tipo di infortuni e, anzi, ha messo assieme un rosario di crociati e legamenti assortiti. Un primo campanello d’allarme suonò nella stagione 2014-15 quando, nell’Ajax, un infortunio al ginocchio lo costrinse a 45 giorni di stop. Una sciocchezza, se paragonata al primo grave stop, il 9 ottobre del 2016: giocava già nel Napoli quando si ruppe il legamento crociato e fu costretto a 127 giorni di inattività.