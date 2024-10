Del Piero incorona Vlahovic, poi indica il leader: “Avrà la Juve in mano”

Del Piero, Vlahovic e il cambio di mentalità Juve

Del Piero ha analizzato la prestazione della Juventus: "Per la Juve si è messo più di un mattone in Champions League per come è finita la partita e quello che ha dimostrato in campo. Un cambio di mentalità e avere un risultato così dopo questi sforzi è emblematico". E poi ha elogiato Dusan: "Vlahovic ha 24 anni, non ne ha 30 che non vuol dire giustifichiamo tutto ma le sue parole denotano la voglia di migliorare. Stasera è stato più che perfetto anche nelle parole post partita nel sottolineare la prova della squadra, non è arrivato arrogantelo come diceva Paolo (Di Canio n.d.r.). Poteva anche farlo dopo l'impresa. È arrivato con il giusto atteggiamento e questo denota la sua voglia di continuare a migliorare".